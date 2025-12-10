Владелец кафе в Гяндже: Школьники могли отравиться из-за неправильного хранения донеров

Владелец гянджинского кафе “Nur Dönər” Эльнур Набиев прокомментировал инцидент с отравлением восьми школьников.

Об этом сообщает Qafqazinfo.

По словам предпринимателя, за пять лет работы в заведении не было зафиксировано ни одного случая пищевого отравления. Он утверждает, что проблема возникла из-за того, что школьники поздно съели купленную пищу.

Набиев сообщил, что накануне днем двое учеников приобрели 30 донеров, что подтверждено камерами наблюдения.

«Донер должен быть съеден в течение 30 минут после приготовления. Но, по моей информации, школьники съели их как минимум через два часа. Один даже унес донер брату. Поэтому, вероятно, и возникла проблема», - заявил владелец кафе.

По факту инцидента проводится проверка.

