Посол Азербайджана в ФРГ о приветствии Пашиняна на армянском языке - ВИДЕО

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев рассказал на своей странице в Facebook о своем участии накануне в мероприятии Немецкого общества внешней политики в Берлине, на котором присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«После выступлений мне предоставили слово. Я говорил о мире и трансформации, происходящих в регионе, и о том, что Азербайджан является инициатором мирной повестки.

Я также подчеркнул важность полной реализации соглашений, достигнутых в Вашингтоне, в частности, открытия маршрута TRIPP и налаживания беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом.

Я особо отметил необходимость устранения последнего препятствия для официального подписания мирного соглашения путем внесения соответствующих поправок в Конституцию Армении», - отметил азербайджанский дипломат, говоря о своем диалоге с армянским премьером.

Н.Агаев также охарактеризовал свое приветствие Н.Пашиняна на армянском языке как «жест мира и доброй воли». Посол призвал армянских коллег последовать в этом его примеру.

«Я призываю послов Армении также выучить несколько слов на азербайджанском и использовать их при встречах с азербайджанцами. Прочный мир и примирение строятся не только на политических соглашениях, но и на взаимном уважении к языку и культуре друг друга», - подчеркнул Н.Агаев.

Он отметил, что Азербайджан, полностью восстановивший свою территориальную целостность, суверенитет и историческую справедливость, продолжает ежедневно демонстрировать миру, что является миролюбивым государством, руководствующимся высокими моральными ценностями, «и мы будем продолжать показывать это своими действиями, с уверенностью и достоинством».