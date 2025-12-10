Азербайджан и Узбекистан подписали план военного сотрудничества - ФОТО - ВИДЕО

План военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана на 2026 год был подписан в среду в Баку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.

Документ был подписан на встрече министра обороны Азербайджана с узбекской делегацией во главе с секретарем Совета безопасности при Президенте этой страны Виктором Махмудовым и министром обороны генерал-лейтенантом Шухратом Халмухамедовым.

Как заявил на переговорах З.Гасанов, двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном основано на дружеских и братских отношениях.

Руководители делегации Узбекистана отметили значимость двустороннего военного сотрудничества в развитии и укреплении армий обеих стран.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и сотрудничества в области военного образования между Азербайджаном и Узбекистаном, а также по ряду других вопросов из сферы обороны, представляющих взаимный интерес.

В рамках официального визита делегация Узбекистана также ознакомилась с направлениями деятельности главных управлений и управлений, находящихся в подчинении Генерального штаба Азербайджанской армии.