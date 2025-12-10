 Ходатайство в отношении Али Керимли отклонено | 1news.az | Новости
Политика

Ходатайство в отношении Али Керимли отклонено

First News Media15:47 - Сегодня
В суд было подано ходатайство об изменении меры пресечения, избранной в отношении председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, задержанного в ходе операции, проведенной Государственной службой безопасности (ГСБ).

Как сообщает APA, сегодня в Сабаильском районном суде состоялось рассмотрение ходатайства, по итогам которого было принято решение.

Согласно решению, ходатайство не было удовлетворено.

Напомним, решением Сабаильского районного суда в отношении Али Керимли была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 15 дней. Апелляционный суд Баку оставил решение без изменений.

Отметим, что задержанным СГБ председателю ПНФА Али Керимли и члену Президиума партии Мамеду Ибрагиму предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства).

Оба лица были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного СГБ в отношении Рамиза Мехтиева.

