Путин едет в Ашхабад

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря прилетит в Ашхабад с двухдневным визитом. Российский лидер, помимо участия в мероприятиях в столице Туркменистана, проведет ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства прилетит в Туркменистан «для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета» страны.

Кроме того, как ожидается, Путин «проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств», уточнили в Кремле.

Источник: ТАСС