 В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие научно-практического форума «Культура и право: современные вызовы» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие научно-практического форума «Культура и право: современные вызовы» - ФОТО

First News Media13:55 - Сегодня
В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие научно-практического форума «Культура и право: современные вызовы» - ФОТО

10 декабря в Центре Гейдара Алиева состоялось открытие научно-практического форума «Культура и право: современные вызовы», организованного Министерством культуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на мероприятии министр культуры Адиль Керимли заявил, что 10 декабря отмечается Международный день прав человека. Проведение форума именно в такой день носит в определенной степени символический характер.

«Концептуальная связь между культурой и правом глубже и теснее, чем представляется и кажется. В широком понимании культура — это система мыслей, ценностей, моделей поведения и правил народа, которая придает ему особую идентичность, балансирует целостность внутри общества, отличает этот народ от других и формируется стабильно в течение определенного периода времени. А право в позитивном смысле этого слова — это совокупность правил, созданных и применяемых государственными институтами для формирования и регулирования индивидуальных свобод и поведения, а также социальных отношений», - отметил Адиль Керимли.

Министр подчеркнул, что успешная реализация целей требует совершенствования существующей законодательной базы и принятия новых законодательных актов, внедрения новых форм и структур управления, современных социально-экономических подходов и обеспечения слаженной деятельности.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров в своем выступлении подчеркнул важность взаимосвязи сфер культуры и права. Он оценил проведение форума в Международный день прав человека как символическое послание, отметив, что защита прав человека и сохранение культурных ценностей являются взаимодополняющими принципами.

В свою очередь заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, академик Рафаэль Гусейнов указал на важность сохранения исторически сформировавшихся культурных ценностей и их развития на правовой основе. Он подчеркнул, что культура не ограничивается только искусством и эстетическими ценностями, но также играет роль в формировании правовой культуры общества, и отметил стратегическое значение сохранения мультикультурных ценностей и национальной идентичности для будущих поколений.

Председатель Коллегии адвокатов, член Судебно-правового совета Анар Багиров назвал нынешний форум значимой платформой с точки зрения развития современного общества и сохранения культурно-правового баланса, добавив, что подобные мероприятия создают благоприятные возможности для обмена мнениями и опытом в сферах права и культуры.

Форум продолжил свою работу панельными сессиями.

Поделиться:
185

Актуально

Точка зрения

Брюссельский камень в огород мира

Общество

В Гяндже ограничена деятельность донерной, где отравились школьники - ОБНОВЛЕНО

Политика

Задержаны граждане Азербайджана, совершившие тяжкие преступления по поручению ...

Политика

Представители МИД стран Бенилюкса выясняют, как могут содействовать мирной ...

Общество

В Гяндже ограничена деятельность донерной, где отравились школьники - ОБНОВЛЕНО

Coincasa представляет новогоднюю коллекцию Blooming New Year - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие научно-практического форума «Культура и право: современные вызовы» - ФОТО

Задержаны водитель и пассажиры, находившиеся под действием наркотиков - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В ходе реставрационных работ в Баку поврежден исторический памятник, виновника призовут к ответу

В завезенных в Азербайджан энергетиках обнаружен опасный компонент

Подробности смерти сына свояченицы Исы Габиббейли - ОБНОВЛЕНО

Опубликованы фото погибших в страшной аварии в Билясуваре

Последние новости

Гарегин II необоснованно отложил собрание епископов, заявляют требующие его отставки священнослужители

Сегодня, 14:55

Обрушение двух зданий в Марокко, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 14:35

Путин едет в Ашхабад

Сегодня, 14:28

В Гяндже ограничена деятельность донерной, где отравились школьники - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:23

Задержаны граждане Азербайджана, совершившие тяжкие преступления по поручению иностранных спецслужб

Сегодня, 14:14

Coincasa представляет новогоднюю коллекцию Blooming New Year - ФОТО

Сегодня, 14:05

Представители МИД стран Бенилюкса выясняют, как могут содействовать мирной повестке в регионе

Сегодня, 14:00

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие научно-практического форума «Культура и право: современные вызовы» - ФОТО

Сегодня, 13:55

Ягмур Насруллаева приняла участие в opening party «Детского Евровидения 2025» - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

Задержаны водитель и пассажиры, находившиеся под действием наркотиков - ВИДЕО

Сегодня, 13:43

Армения может направить делегацию на встречу «3+3» в Баку

Сегодня, 13:38

Погода на четверг: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 13:35

Спикер парламента РА не исключает участия делегации Армении в каком-либо мероприятии в Баку

Сегодня, 13:30

Трамп предрек уничтожение Европы

Сегодня, 13:27

Президент Ильхам Алиев принял торгового посла Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану - ФОТО

Сегодня, 13:12

В ближайшее время будет делимитирован еще один участок армяно-азербайджанской границы

Сегодня, 13:10

В Ереване не готовы комментировать реакцию Баку на документ «Армения-ЕС»

Сегодня, 13:08

«Azerconnect Group» первая частная телеком-компания, подключившаяся к системе RSD

Сегодня, 13:06

Фидан: Турция продолжит вносить свой вклад в установление прочного мира на Южном Кавказе

Сегодня, 13:05

Анар Гулиев обсудил подготовку к WUF13 с бывшим президентом Сербии Борисом Тадичем - ФОТО

Сегодня, 13:03
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30