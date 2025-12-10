В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие научно-практического форума «Культура и право: современные вызовы» - ФОТО

10 декабря в Центре Гейдара Алиева состоялось открытие научно-практического форума «Культура и право: современные вызовы», организованного Министерством культуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на мероприятии министр культуры Адиль Керимли заявил, что 10 декабря отмечается Международный день прав человека. Проведение форума именно в такой день носит в определенной степени символический характер.

«Концептуальная связь между культурой и правом глубже и теснее, чем представляется и кажется. В широком понимании культура — это система мыслей, ценностей, моделей поведения и правил народа, которая придает ему особую идентичность, балансирует целостность внутри общества, отличает этот народ от других и формируется стабильно в течение определенного периода времени. А право в позитивном смысле этого слова — это совокупность правил, созданных и применяемых государственными институтами для формирования и регулирования индивидуальных свобод и поведения, а также социальных отношений», - отметил Адиль Керимли.

Министр подчеркнул, что успешная реализация целей требует совершенствования существующей законодательной базы и принятия новых законодательных актов, внедрения новых форм и структур управления, современных социально-экономических подходов и обеспечения слаженной деятельности.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров в своем выступлении подчеркнул важность взаимосвязи сфер культуры и права. Он оценил проведение форума в Международный день прав человека как символическое послание, отметив, что защита прав человека и сохранение культурных ценностей являются взаимодополняющими принципами.

В свою очередь заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, академик Рафаэль Гусейнов указал на важность сохранения исторически сформировавшихся культурных ценностей и их развития на правовой основе. Он подчеркнул, что культура не ограничивается только искусством и эстетическими ценностями, но также играет роль в формировании правовой культуры общества, и отметил стратегическое значение сохранения мультикультурных ценностей и национальной идентичности для будущих поколений.

Председатель Коллегии адвокатов, член Судебно-правового совета Анар Багиров назвал нынешний форум значимой платформой с точки зрения развития современного общества и сохранения культурно-правового баланса, добавив, что подобные мероприятия создают благоприятные возможности для обмена мнениями и опытом в сферах права и культуры.

Форум продолжил свою работу панельными сессиями.