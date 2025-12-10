«Дорога Эльтаджа»: Улицу в Баку заасфальтировали на сбережения трагически погибшего юноши - ВИДЕО

В Баку улица, где жил 19-летний Эльтадж Алиев, трагически погибший в ноябре, была заасфальтирована на средства, которые он успел накопить при жизни.

Как передает 1news.az, об этой истории в социальных сетях сообщила сестра юноши, назвав эту улицу «дорогой Эльтаджа».

«Он собирал эти деньги, но не успел их потратить. На эти сбережения заасфальтировали улицу, где жил брат. Отныне память о нем живет не только в наших сердцах, но и на этой улице, по которой мы ходим каждый день. Теперь эту дорогу все зовут именем моего брата, и данное название останется на долгие годы. Мы всегда будем гордиться тобой, Эльтадж!» - написала она.

Напомним, что трагедия произошла 21 ноября в поселке Баладжары Бинагадинского района столицы. Четыре сотрудника ресторана отеля Lake Hotel - Эмиль Гулиев (2005 г.р.), Акбер Зейналов (2007 г.р.), Джавидан Мурадов (1998 г.р.) и Эльтадж Алиев (2006 г.р.) - погибли от удара током, когда металлическая конструкция, которую они переносили, случайно соприкоснулась с линией электропередачи.

