Армения может направить делегацию на встречу «3+3» в Баку

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян не исключил возможность участия армянской делегации в вероятной встрече в Баку в формате “3+3”.

Как сообщает “Арменпресс”, он заявил об этом во время брифинга, проведенного в рамках мероприятия, организованного по случаю Международного дня защиты прав человека, коснувшись позиции относительно предложения Азербайджана о проведении такой встречи в Баку.

“Не думаю, что выход из рамок какого-либо регионального формата было бы правильной логикой, и я не исключаю участия делегации Армении в каком-либо мероприятии, которое состоится в Баку”, — сказал председатель НС, считая, что вопрос участия или неучастия во встречах в региональном формате подлежит обсуждению.