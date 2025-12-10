Ягмур Насруллаева приняла участие в opening party «Детского Евровидения 2025» - ВИДЕО

В Тбилиси состоялась opening party «Детского Евровидения 2025» - официальная вечеринка открытия конкурса, которая даёт участникам возможность познакомиться друг с другом, пообщаться с фанатами и прессой.

Азербайджан на вечеринке представляла участница конкурса 13-летняя Ягмур Насруллаева, а также делегация страны во главе с Нурланой Джафаровой, которые смогли обменяться впечатлениями с коллегами из других стран и настроиться на основные события конкурса.

Отметим, что оpening party традиционно служит стартом недели «Детского Евровидения», и азербайджанская команда отметилась активным участием в мероприятии, задав позитивный тон своему участию в соревновании – как это было, можно увидеть в нижеприведенном видео.

Напомним, что конкурсный финал состоится 13 декабря – в финале Я.Насруллаева исполнит песню «Miau, miau», ставшую трендом в социальных сетях.

