Задержаны водитель и пассажиры, находившиеся под действием наркотиков - ВИДЕО

Выявлены водитель и пассажиры, находившиеся под воздействием наркотических средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Главном государственном управлении дорожной полиции (ГГУДП).

Отмечается, что на участке дороги Баку – Шамаха – Евлах, проходящем через территорию Гобустана, сотрудники ДПС остановили водителя автомобиля марки "Toyota" Эльнура Азимова за нарушение правил. Поскольку возникли обоснованные подозрения, что водитель, а также две женщины-пассажирки автомобиля находятся под воздействием наркотических средств, было обеспечено их медицинское освидетельствование, и факт получил подтверждение.

Наряду с этим, в отношении Э.Азимова и его пассажиров, которые признались в наличии наркотических средств в автомобиле, были приняты предусмотренные законом меры, а собранные материалы направлены в Гобустанский районный суд.

Решением суда все три человека были привлечены к ответственности, Э.Азимов был подвергнут административному аресту сроком на 1 месяц с ограничением права управления транспортным средством.