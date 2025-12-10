Саакашвили обвинил власти Грузии в препятствовании нормализации между Арменией и Азербайджаном

Нынешние власти Грузии препятствуют нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Дело в том, что Азербайджан принял историческое решение о регулярных поставках нефтепродуктов в Армению, что на данном этапе возможно только через железную дорогу Грузии. И вот тут [правящая партия] «Грузинская мечта» установила такой тариф, что было бы лучше, если бы они просто прямо отказали», - отметил Саакашвили.

По его мнению, невозможно, чтобы власти не знали, что «такой тариф никто не сможет оплатить».

«Поэтому цель здесь — заблокировать сближение Армении и Азербайджана, политику «коридора Трампа» (TRIPP), и я не знаю, хотят ли они этим привлечь внимание Трампа или просто выполняют приказы Москвы», - продолжил экс-президент.

«Тем временем все фуры, идущие с азербайджанской границы, также отправляют на штрафстоянку в Тбилиси.

На границе с них требуют до 1000 долларов за пропуск, что является для них неподъемной суммой.

А в это время в новостях нашей журналистики обсуждается суд и что сказал какой политик, и почти не попадает в новости очень серьезная геополитическая драма, которая разворачивается у нас на глазах», - резюмировал находящийся в заключении политик.