США ожидают размещения миротворцев в секторе Газа в начале 2026 года

Соединенные Штаты рассчитывают, что международные стабилизационные силы будут размещены в секторе Газа в начале 2026 года.

Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника, Вашингтон ведет переговоры с рядом стран о предоставлении воинского контингента.

«Мы ожидаем размещения подразделений международных стабилизационных сил в Газе в начале 2026 года с участием одной или двух стран на первом этапе», - сказал каналу американский источник, отметив, что миротворцы не будут находиться в районах сектора Газа, подконтрольных палестинскому движению ХАМАС.

По его словам, вопрос участия США в командовании миссией все еще обсуждается. «Мы ведем переговоры с несколькими странами, включая арабские, относительно их вклада в формирование международных стабилизационных сил», - добавил собеседник Al Jazeera, уточнив, что эти консультации охватывают вопросы, связанные с комплектацией контингента, структурой командования, процессом развертывания, правилами ведения боевых действий и логистическим обеспечением.

Говоря о ходе переговоров по переходу ко второму этапу реализации плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, американский чиновник отметил, что они проходят за закрытыми дверьми и продвигаются, несмотря на существующие трудности. По его словам, Вашингтон также участвует в консультациях по формированию полиции сектора Газа, которая должна будет состоять из жителей анклава.

Как сообщал ранее американский портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая «Совет мира».

Источник: ТАСС