Это обсуждают в Сети: музыка в салоне BakuBus с женщиной-водителем - что произошло на самом деле? - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:20 - Сегодня
Это обсуждают в Сети: музыка в салоне BakuBus с женщиной-водителем - что произошло на самом деле? - ВИДЕО

Видео, распространенное вчера в социальных сетях о том, как женщина-водитель автобуса слушает музыку во время управления транспортным средством, вызвало широкие обсуждения.

Часть общественности считает воспроизведение современной музыки в автобусе нормальным, тогда как другие утверждают, что это отвлекает внимание и не соответствует правилам вождения.

А какова ситуация на самом деле?

В связи с этим вопросом начальник отдела маркетинга и связей с общественностью ООО "BakuBus" Асмер Алиева в ответ на запрос 1news.az заявила, что распространенное в социальных сетях видео было смонтировано таким образом, что не имеет отношения к деятельности водителя:

«Относительно видеокадров с женщиной-водителем ООО "BakuBus", распространенных в социальных сетях, сообщаем, что упомянутые кадры не имеют никакого отношения к деятельности водителя. Указанное видео было снято пассажиром, а затем на него была наложена музыка».

Официальный представитель структуры сообщила, что во всех автобусах, находящихся в эксплуатации "BakuBus", радио- и музыкальные системы деактивированы в соответствии с требованиями безопасности:

«Для сведения сообщаем, что во всех автобусах, находящихся в эксплуатации ООО "BakuBus", радио- и музыкальные системы деактивированы в соответствии с требованиями безопасности. В то же время, использование мобильного телефона во время управления автобусом противоречит внутренним правилам дисциплины, и при обнаружении такого факта к водителю применяются соответствующие дисциплинарные меры».

Асмер Алиева добавила, что, поскольку деятельность женщин-водителей вызывает в обществе как одобрение, так и интерес, их часто снимают пассажиры:

«Наши женщины-водители начали работать с 24 ноября, и их деятельность в общественном транспорте вызывает как одобрение, так и интерес в обществе. По этой причине часто наблюдается, что их снимают пассажиры. Просим пассажиров не отвлекать водителя видеосъемкой во время движения автобуса. Это считается важным как с точки зрения безопасности пассажиров, так и с точки зрения выполнения требований по управлению транспортным средством».

Отметим, что женщины-водители начали работать в ООО "BakuBus" с 24 ноября. Женщины-водители управляют экспресс-маршрутами 140 и 121E.

Женщина взяла забытые на остановке деньги, пошла на телевидение вернуть их - и получила приговор

