Фидан: Турция продолжит вносить свой вклад в установление прочного мира на Южном Кавказе

Процесс нормализации отношений Турции с Арменией продолжался в координации с Азербайджаном в течение всего 2025 года.

В ближайшем будущем мы продолжим вносить свой вклад в установление прочного мира в регионе и будем призывать стороны воспользоваться этой исторической возможностью, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Об этом сообщает турецкое издание T24.

Министр иностранных дел Турции затронул эту тему во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год в парламенте страны.