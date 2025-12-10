«Azerconnect Group» первая частная телеком-компания, подключившаяся к системе RSD

Ведущая ИКТ компания страны «Azerconnect Group» присоединилась к системе цифрового документооборота (RSD).

Система RSD представляет собой цифровую платформу, обеспечивающую безопасный электронный обмен документами между учреждениями в режиме реального времени.

Благодаря данной системе «Azerconnect Group» исключает потребность в бумажном документообороте и обеспечивает быстрый, надежный обмен документов в электронном виде. Присоединившись к платформе, «Azerconnect Group» повышает автоматизацию процессов, безопасность данных и устойчивость, а также вносит вклад в цифровую трансформацию страны.

Внедрение системы RSD также показывает приверженность «Azerconnect Group», будучи участником Глобального договора ООН, принципам ESG (экология, социальная ответственность, управление). Система, минимизирующая расход бумаги, дополнительно укрепляет деятельность компании в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. «Azerconnect Group» стала первой частной телекоммуникационной компанией, перешедшей на систему RSD.

Разработанная Агентством инноваций и цифрового развития, система RSD обеспечивает быстрый, безопасный и онлайн-обмен официальной корреспонденцией и документами между сторонами. Система использует сертифицированное программное обеспечение и технические решения для защиты конфиденциальности и целостности всех данных. Помимо возможности управления документооборотом, система значительно снижает административную нагрузку, расходы на курьерские услуги и бумагу.

Про компанию «Azerconnect Group»

Как компания, работающая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий Азербайджана, «Azerconnect Group» предлагает передовые решения, такие как мобильные и интернет-услуги, предоставление международных выделенных линий, а также современные цифровые услуги в FinTech, AdTech и Media/TV.

Azerconnect Group входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

