Намизад Сафаров обвиняется в присвоении 53 тыс. манатов

Против Намизада Сафарова возбуждено уголовное дело за мошенничество на сумму 53 тысячи манатов.

Как сообщает 1news.az, Намизад Сафаров, представлявшийся адвокатом, обвиняется в злоупотреблении доверием гражданина и присвоении денежных средств в размере 53 тысяч манатов.

Согласно обвинению, он убедил гражданина, уволенного с работы, что сможет восстановить его в должности.

Сафаров получил у него крупную сумму денег, но не выполнил своего обещания, после чего гражданин обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, и Намизад Сафаров задержан в качестве подозреваемого.