Симонян: Ереван должен дать Баку возможность для транзита товаров в Турцию

Армения готова к торгово-экономическому сотрудничеству с Азербайджаном, которое может включать и закупку нефтепродуктов.

Об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам.

Ранее стало известно, что Азербайджан поставит Армении партию нефтепродуктов через территорию Грузии. Тбилиси в разовом порядке согласился на беспошлинный транзит.

Между тем, спикер парламента Армении призвал не фиксироваться исключительно на топливе. Он убежден, что чем больше альтернативных источников энергоносителей, тем лучше для Армении.

По его словам, Ереван также должен дать Баку возможность экспортировать свои товары в Нахчыван и Турцию через армянскую территорию. Обсуждения с Азербайджаном на этот счет продолжаются, и Симонян не исключил, что такой транзит в ближайшее время будет.

Председатель Национального Собрания констатирует огромное недоверие между сторонами, считая это закономерным на фоне многолетнего конфликта. Но шаг за шагом это недоверие нужно преодолевать, считает он.

Напомним, в начале ноября в Армению уже прибыли две партии пшеницы – из России и Казахстана – через Азербайджан. Это были первые за 35 лет прямые железнодорожные перевозки из России через Азербайджан или по ее территории в Грузию и далее в Армению (пшеница из Казахстана также проследовала через территорию РФ).

