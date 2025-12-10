В Ереване не готовы комментировать реакцию Баку на документ «Армения-ЕС»

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что пока не готов комментировать негативную реакцию МИД Азербайджана на документ «Стратегическая повестка партнерства ЕС-Армения», но считает, что этот документ не сможет затормозить процесс подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном.

По словам Симоняна, работы с Баку продолжаются по всем направлениям.

«Позитивный настрой присутствует как со стороны Армении, так и Азербайджана», — цитирует Симоняна Sputnik Армения.

Спикер также затруднился ответить на вопрос о сроках подписания мирного соглашения.

Читайте по теме:

МИД: Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке

Брюссельский камень в огород мира