В Ереване не готовы комментировать реакцию Баку на документ «Армения-ЕС»
Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что пока не готов комментировать негативную реакцию МИД Азербайджана на документ «Стратегическая повестка партнерства ЕС-Армения», но считает, что этот документ не сможет затормозить процесс подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном.
По словам Симоняна, работы с Баку продолжаются по всем направлениям.
«Позитивный настрой присутствует как со стороны Армении, так и Азербайджана», — цитирует Симоняна Sputnik Армения.
Спикер также затруднился ответить на вопрос о сроках подписания мирного соглашения.
