В Баку воры попали на радар после совершения крупной кражи - ВИДЕО

В Бинагадинском районе задержаны подозреваемые в краже на сумму свыше 5000 манатов.

Как сообщает 1news.az, в полицию поступили обращения о краже игрового аппарата, ремонтных инструментов и бытовых предметов из двух домов, расположенных на территории Бинагадинского района.

Установлено, что потерпевшим был нанесен общий материальный ущерб в размере 5015 манатов.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 43-го отделения полиции Бинагадинского РУП, были выявлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления - 32-летний Фаик Гулиев и 30-летний Фуад Абдулов.

В ходе расследования также выяснилось, что Ф.Абдулов ранее похитил бытовые предметы из дачного дома, принадлежащего другому лицу, на сумму 1850 манатов.

Момент проникновения задержанных в дома, совершения кражи и их отъезда с места происшествия на автомобиле марки "BYD" был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Более того, в день совершения преступления задержанные, возвращаясь из ограбленной квартиры, были оштрафованы при помощи специальных технических средств за нарушение правил дорожного движения.