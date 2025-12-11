На некоторых улицах столицы будет ограничено движение транспорта

В связи с днём памяти Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева будет ограничено движение транспортных средств на улицах, пересекающихся и соединяющихся с проспектом Парламента.

Об этом говорится в сообщении Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Из-за этих ограничений движение регулярных маршрутных линий № 3, 6, 10, 18, 31, 39, 53, 96 и 205 будет перенаправлено на альтернативные улицы.