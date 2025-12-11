 Повышение тарифов не улучшило сервис: пассажиры недовольны состоянием автобусов - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Повышение тарифов не улучшило сервис: пассажиры недовольны состоянием автобусов - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:00 - Сегодня
Повышение тарифов не улучшило сервис: пассажиры недовольны состоянием автобусов - ВИДЕО

Качество обслуживания не меняется, несмотря на рост тарифов: Пассажиры жалуются на грязные и сломанные автобусы.

Как сообщает 1news.az, несмотря на повышение тарифов на пассажирские перевозки, качество услуг на маршрутах, которые некоторые перевозчики выпускают на линию, до сих пор не меняется. Пассажиры вынуждены пользоваться автобусами с грязными салонами, сломанными сиденьями и техническими неисправностями.

С этой жалобой в Baku TV обратились жители. По их словам, салоны маршрутных автобусов не чистятся своевременно.

«Автобусы старые, было бы хорошо, если бы их обновили. Цены растут, а сервис вот он, на виду. Автобусы в очень плачевном состоянии, сломанные, внутри - мусор и грязь», - заявили пассажиры.

Водители же, в свою очередь, утверждают, что салон чистится часто, а грязь на сиденьях на самом деле является «потемнением».

Более подробно - в сюжете:

