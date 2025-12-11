Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром, пишет Baza.

Борт Пашиняна ACJ319 почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил добро.

В итоге самолет отправили в Пулково, где около часа ночи и приземлился.

Премьер-министр Армении летел в Москву после визита в Германию. В российской столице он примет участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС.Из‑за ночной атаки БПЛА на Москву в столичных аэропортах задержали более 170 рейсов.