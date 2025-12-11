Конституционный суд Кыргызстана заблокировал инициативу Жапарова о возвращении смертной казни

Конституционный суд Кыргызстана рассмотрел обращение президента Садыра Жапарова с просьбой дать заключение по законопроекту о внесении поправок в Конституцию, предусматривающих восстановление смертной казни за изнасилование детей и убийства, совершённые с сексуальным насилием.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Конституционного суда.

После анализа документа суд заявил, что инициативы противоречат основам Конституции и международным обязательствам страны, поэтому проект не может быть вынесен на референдум.

Суд подчеркнул, что право на жизнь и запрет смертной казни фундаментальные элементы конституционного строя, которые не допускают обратного хода. Эти нормы носят ценностный характер и отражают выбор Кыргызстана в пользу гуманистической модели правового государства.

Кроме того, как отмечается в пресс-релизе, Кыргызстан является участником Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, который предусматривает полную и необратимую отмену смертной казни и не дает возможности выйти из соглашения.

«Государство несёт бессрочное обязательство не возвращать смертную казнь ни при каких обстоятельствах», — говорится в решении суда.

С инициативой вернуть в Кыргызстане смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин в октябре этого года выступил президент страны Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной и изнасилованной 27 сентября в Иссык-Кульской области. Эта трагедия повлекла широкий общественный резонанс.

Группа международных правозащитных организаций также осудила инициативу президента Садыра Жапарова вернуть смертную казнь за преступления против женщин и детей. В совместном заявлении организации подчеркнули, что этот шаг станет нарушением Конституции Кыргызстана и международных обязательств страны, а также не приведёт к снижению уровня насилия.

Свою позицию по вопросу возвращения смертной казни также высказала омбудсмен страны Джамиля Джаманбаева, заявив, что возврат смертной казни не решит проблему, связанную с преступлениями против женщин и детей. Представители системы ООН выразили поддержку позиции омбудсмена.

Источник: Радио Азаттык