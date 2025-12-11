 Конституционный суд Кыргызстана заблокировал инициативу Жапарова о возвращении смертной казни | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Конституционный суд Кыргызстана заблокировал инициативу Жапарова о возвращении смертной казни

First News Media11:12 - Сегодня
Конституционный суд Кыргызстана заблокировал инициативу Жапарова о возвращении смертной казни

Конституционный суд Кыргызстана рассмотрел обращение президента Садыра Жапарова с просьбой дать заключение по законопроекту о внесении поправок в Конституцию, предусматривающих восстановление смертной казни за изнасилование детей и убийства, совершённые с сексуальным насилием.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Конституционного суда.

После анализа документа суд заявил, что инициативы противоречат основам Конституции и международным обязательствам страны, поэтому проект не может быть вынесен на референдум.

Суд подчеркнул, что право на жизнь и запрет смертной казни фундаментальные элементы конституционного строя, которые не допускают обратного хода. Эти нормы носят ценностный характер и отражают выбор Кыргызстана в пользу гуманистической модели правового государства.

Кроме того, как отмечается в пресс-релизе, Кыргызстан является участником Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, который предусматривает полную и необратимую отмену смертной казни и не дает возможности выйти из соглашения.

«Государство несёт бессрочное обязательство не возвращать смертную казнь ни при каких обстоятельствах», — говорится в решении суда.

С инициативой вернуть в Кыргызстане смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин в октябре этого года выступил президент страны Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной и изнасилованной 27 сентября в Иссык-Кульской области. Эта трагедия повлекла широкий общественный резонанс.

Группа международных правозащитных организаций также осудила инициативу президента Садыра Жапарова вернуть смертную казнь за преступления против женщин и детей. В совместном заявлении организации подчеркнули, что этот шаг станет нарушением Конституции Кыргызстана и международных обязательств страны, а также не приведёт к снижению уровня насилия.

Свою позицию по вопросу возвращения смертной казни также высказала омбудсмен страны Джамиля Джаманбаева, заявив, что возврат смертной казни не решит проблему, связанную с преступлениями против женщин и детей. Представители системы ООН выразили поддержку позиции омбудсмена.

Источник: Радио Азаттык

Поделиться:
121

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Кении

Спорт

Спорт и бизнес: кейсы из Азербайджана и мира

Общество

Дорожная полиция о причинах тяжёлых аварий на дорогах - ВИДЕО

Точка зрения

Миф о «задержанных в Баку армянах»: политическая манипуляция под видом ...

В мире

Конституционный суд Кыргызстана заблокировал инициативу Жапарова о возвращении смертной казни

Пашинян считает, что выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью

Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве

Бельгии грозит изоляция в ЕС, если она не согласится изъять активы РФ - Politico

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В ДТП с участием автобуса в Турции много жертв

Путин: Возвращенные от Украины территории всегда были частью России

Все члены экипажа потерпевшего крушение в России самолёта Ан-22 погибли - ОБНОВЛЕНО

ИИ-министр Албании «задержана» по подозрению в коррупции - ФОТО

Последние новости

Джонни Депп может сыграть главную роль в адаптации «Мастера и Маргариты»

Сегодня, 11:28

Пашинян уверен, что в ближайшем будущем в Армению приедут азербайджанские делегации

Сегодня, 11:23

Азербайджан и США обсудили возможности совместного инвестирования в дата-центры

Сегодня, 11:17

Конституционный суд Кыргызстана заблокировал инициативу Жапарова о возвращении смертной казни

Сегодня, 11:12

Кино на неделю: Черная комедия со звездой «Игры в кальмара» от режиссера «Олдбоя» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:08

Пашинян считает, что выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью

Сегодня, 11:05

Повышение тарифов не улучшило сервис: пассажиры недовольны состоянием автобусов - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве

Сегодня, 10:42

Бельгии грозит изоляция в ЕС, если она не согласится изъять активы РФ - Politico

Сегодня, 10:27

«Сбалансированная политика»: Пашинян отправится из Гамбурга в Москву

Сегодня, 10:23

Спорт и бизнес: кейсы из Азербайджана и мира

Сегодня, 10:20

Пашинян: Возвращение армян в Карабах - нереалистично

Сегодня, 10:15

В Сумгайыте маршрутный автобус и грузовик застряли на разрытой дороге

Сегодня, 10:00

Адиль Керимли: «Азербайджанская культура не зависит только от работы министерства» - ВИДЕО

Сегодня, 09:57

В отношении Намизада Сафарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Сегодня, 09:50

Дорожная полиция о причинах тяжёлых аварий на дорогах - ВИДЕО

Сегодня, 09:47

В Товузе «ВАЗ 2107» протаранил четыре автомобиля - ФОТО

Сегодня, 09:40

Миф о «задержанных в Баку армянах»: политическая манипуляция под видом правозащиты

Сегодня, 09:32

Ильхам Алиев поздравил президента Кении

Сегодня, 09:20

Гурбан Гурбанов: Я доволен командой, несмотря на поражение

Сегодня, 08:55
Все новости
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня трудно представить новогодние праздники без сияющей, нарядной ёлки. Именно она наполняет дом атмосферой тепла, уюта и волшебства, а городские улицы10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30