 Кино на неделю: Черная комедия со звездой «Игры в кальмара» от режиссера «Олдбоя» и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Кино на неделю: Черная комедия со звездой «Игры в кальмара» от режиссера «Олдбоя» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:08 - Сегодня
Кино на неделю: Черная комедия со звездой «Игры в кальмара» от режиссера «Олдбоя» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Метод исключения»

Жанр - триллер, комедия, драма, криминал (Корея Южная, Франция)

Режиссер - Пак Чхан-ук

В главных ролях: Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран, Чха Сын-вон, Пак Хи-сун, Ким У-сын

Рейтинги: Кинопоиск – 7,4/10, IMDb – 7,6/10, Tomatometer – 100%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Четверть века проработав в бумажной промышленности, Ю Ман-су стал высококлассным специалистом. Он выкупил и отремонтировал принадлежавший отцу загородный дом и считает себя счастливым семьянином и состоявшимся человеком, поэтому сильным шоком для мужчины становится внезапное увольнение. Из-за кризиса в отрасли так и не найдя работу по специальности, через несколько месяцев Ман-су сталкивается с перспективой потери дома и от отчаяния решает физически устранить конкурентов на должность в компании мечты - таких же безработных бедолаг с блестящими резюме.

«Тихая ночь, смертельная ночь»

Жанр – ужасы (США)

Режиссер - Майк П. Нельсон

В главных ролях: Роэн Кэмпбелл, Руби Модайн, Марк Эчесон, Дэвид Браун, Шэрон Бэйджер, Эрик Атхавале, Дэвид Томлинсон

Рейтинги: IMDb – 6,1/10, Tomatometer - 85%

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Когда-то родителей Билли жестоко убил человек в костюме Санта-Клауса. Годы спустя он сам примеряет этот образ, чтобы устроить праздничную резню и наказать тех, кто этого заслуживает. Теперь костюм Санты будет красным ещё и от крови, а всех непослушных ждёт по-настоящему ужасающий Новый год.

«Крипер»

Жанр – ужасы (США, Канада)

Режиссер - Осгуд Перкинс

В главных ролях: Татьяна Маслани, Россиф Сазерленд, Тесс Дегенштейн, Глен Гордон, Клер Фризен, Кетт Тортон, Эрин Бойес, Кристин Пак

Рейтинги: Кинопоиск – 5,4/10, Tomatometer - 49%, IMDb – 5,7/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Малкольм приглашает Лиз на романтический уик-энд в свое фамильное имение в самом сердце леса. А затем, внезапно сославшись на неотложные дела, уезжает. Девушка остается один на один с огромным домом, из которого никак нельзя сбежать. И с каждой минутой находиться в нём становится всё опаснее. Если Лиз не разгадает его тайну, то останется здесь навечно.

«Стич-Хэд»

Жанр - мультфильм, фэнтези, комедия, семейный (Великобритания, Франция, Германия, Люксембург)

Режиссер - Стив Хадсон

В главных ролях: Эйса Баттерфилд, Джоэль Фрай, Райан Сэмпсон, Элисон Стэдмен, Роб Брайдон, Расмус Хардайкер, Пол Тайлак, Ферн Брэйди

Рейтинг: Tomatometer - 71%, IMDb – 5,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: В башне замка, возвышающегося над тихим городком, безумный профессор создает жутких существ, к которым быстро теряет всякий интерес. Забота о новеньких ложится на плечи Стич-Хэда. Он - первое творение профессора, дружелюбный хранитель замка и его обитателей. Только ему под силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты. Но, когда в соседний городок приезжает бродячий цирк, его коварный директор, специализирующийся на поиске чудищ для развлечения публики, выманивает Стич-Хэда из родного замка, обещая тому славу, богатство и даже любовь.

Поделиться:
132

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Кении

Спорт

Спорт и бизнес: кейсы из Азербайджана и мира

Общество

Дорожная полиция о причинах тяжёлых аварий на дорогах - ВИДЕО

Точка зрения

Миф о «задержанных в Баку армянах»: политическая манипуляция под видом ...

Lifestyle

Джонни Депп может сыграть главную роль в адаптации «Мастера и Маргариты»

Кино на неделю: Черная комедия со звездой «Игры в кальмара» от режиссера «Олдбоя» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Ягмур Насруллаева приняла участие в opening party «Детского Евровидения 2025» - ВИДЕО

Ройа стала самой популярной певицей Азербайджана на YouTube в 2025 году - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Актер-азербайджанец сыграет в голливудском блокбастере

В Тбилиси состоялась первая репетиция Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Нидерланды официально отказались участвовать в «Евровидении 2026»

Испания отказывается от участия в «Евровидении-2026»

Последние новости

Джонни Депп может сыграть главную роль в адаптации «Мастера и Маргариты»

Сегодня, 11:28

Пашинян уверен, что в ближайшем будущем в Армению приедут азербайджанские делегации

Сегодня, 11:23

Азербайджан и США обсудили возможности совместного инвестирования в дата-центры

Сегодня, 11:17

Конституционный суд Кыргызстана заблокировал инициативу Жапарова о возвращении смертной казни

Сегодня, 11:12

Кино на неделю: Черная комедия со звездой «Игры в кальмара» от режиссера «Олдбоя» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:08

Пашинян считает, что выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью

Сегодня, 11:05

Повышение тарифов не улучшило сервис: пассажиры недовольны состоянием автобусов - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве

Сегодня, 10:42

Бельгии грозит изоляция в ЕС, если она не согласится изъять активы РФ - Politico

Сегодня, 10:27

«Сбалансированная политика»: Пашинян отправится из Гамбурга в Москву

Сегодня, 10:23

Спорт и бизнес: кейсы из Азербайджана и мира

Сегодня, 10:20

Пашинян: Возвращение армян в Карабах - нереалистично

Сегодня, 10:15

В Сумгайыте маршрутный автобус и грузовик застряли на разрытой дороге

Сегодня, 10:00

Адиль Керимли: «Азербайджанская культура не зависит только от работы министерства» - ВИДЕО

Сегодня, 09:57

В отношении Намизада Сафарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Сегодня, 09:50

Дорожная полиция о причинах тяжёлых аварий на дорогах - ВИДЕО

Сегодня, 09:47

В Товузе «ВАЗ 2107» протаранил четыре автомобиля - ФОТО

Сегодня, 09:40

Миф о «задержанных в Баку армянах»: политическая манипуляция под видом правозащиты

Сегодня, 09:32

Ильхам Алиев поздравил президента Кении

Сегодня, 09:20

Гурбан Гурбанов: Я доволен командой, несмотря на поражение

Сегодня, 08:55
Все новости
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня трудно представить новогодние праздники без сияющей, нарядной ёлки. Именно она наполняет дом атмосферой тепла, уюта и волшебства, а городские улицы10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30