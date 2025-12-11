Кино на неделю: Черная комедия со звездой «Игры в кальмара» от режиссера «Олдбоя» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Метод исключения»

Жанр - триллер, комедия, драма, криминал (Корея Южная, Франция)

Режиссер - Пак Чхан-ук

В главных ролях: Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран, Чха Сын-вон, Пак Хи-сун, Ким У-сын

Рейтинги: Кинопоиск – 7,4/10, IMDb – 7,6/10, Tomatometer – 100%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Четверть века проработав в бумажной промышленности, Ю Ман-су стал высококлассным специалистом. Он выкупил и отремонтировал принадлежавший отцу загородный дом и считает себя счастливым семьянином и состоявшимся человеком, поэтому сильным шоком для мужчины становится внезапное увольнение. Из-за кризиса в отрасли так и не найдя работу по специальности, через несколько месяцев Ман-су сталкивается с перспективой потери дома и от отчаяния решает физически устранить конкурентов на должность в компании мечты - таких же безработных бедолаг с блестящими резюме.

«Тихая ночь, смертельная ночь»

Жанр – ужасы (США)

Режиссер - Майк П. Нельсон

В главных ролях: Роэн Кэмпбелл, Руби Модайн, Марк Эчесон, Дэвид Браун, Шэрон Бэйджер, Эрик Атхавале, Дэвид Томлинсон

Рейтинги: IMDb – 6,1/10, Tomatometer - 85%

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Когда-то родителей Билли жестоко убил человек в костюме Санта-Клауса. Годы спустя он сам примеряет этот образ, чтобы устроить праздничную резню и наказать тех, кто этого заслуживает. Теперь костюм Санты будет красным ещё и от крови, а всех непослушных ждёт по-настоящему ужасающий Новый год.

«Крипер»

Жанр – ужасы (США, Канада)

Режиссер - Осгуд Перкинс

В главных ролях: Татьяна Маслани, Россиф Сазерленд, Тесс Дегенштейн, Глен Гордон, Клер Фризен, Кетт Тортон, Эрин Бойес, Кристин Пак

Рейтинги: Кинопоиск – 5,4/10, Tomatometer - 49%, IMDb – 5,7/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Малкольм приглашает Лиз на романтический уик-энд в свое фамильное имение в самом сердце леса. А затем, внезапно сославшись на неотложные дела, уезжает. Девушка остается один на один с огромным домом, из которого никак нельзя сбежать. И с каждой минутой находиться в нём становится всё опаснее. Если Лиз не разгадает его тайну, то останется здесь навечно.

«Стич-Хэд»

Жанр - мультфильм, фэнтези, комедия, семейный (Великобритания, Франция, Германия, Люксембург)

Режиссер - Стив Хадсон

В главных ролях: Эйса Баттерфилд, Джоэль Фрай, Райан Сэмпсон, Элисон Стэдмен, Роб Брайдон, Расмус Хардайкер, Пол Тайлак, Ферн Брэйди

Рейтинг: Tomatometer - 71%, IMDb – 5,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: В башне замка, возвышающегося над тихим городком, безумный профессор создает жутких существ, к которым быстро теряет всякий интерес. Забота о новеньких ложится на плечи Стич-Хэда. Он - первое творение профессора, дружелюбный хранитель замка и его обитателей. Только ему под силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты. Но, когда в соседний городок приезжает бродячий цирк, его коварный директор, специализирующийся на поиске чудищ для развлечения публики, выманивает Стич-Хэда из родного замка, обещая тому славу, богатство и даже любовь.