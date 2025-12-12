Крупная турецкая оборонная корпорация открыла «дочку» в Азербайджане - ВИДЕО
Турецкая Корпорация машиностроения и химической промышленности (Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz - MKE) создала в Азербайджане новое предприятие.
Об этом говорится в сообщении корпорации в соцсети X.
Предприятие под названием «Машиностроение и химия. Азербайджан (Makine ve Kimya Azerbaijan - MKA)» является первым зарубежным дочерним предприятием турецкой корпорации.
Предприятие в Азербайджане уже приступило к деятельности.
«Это стратегический шаг в направлении сотрудничества с Азербайджаном. Делясь с братской страной нашей инновационной производственной инфраструктурой, мы тем самым выводим совместное производство, передачу технологий и потенциал регионального сотрудничества в оборонной промышленности на новый уровень. Мы творим вместе и развиваемся вместе», - говорится в публикации.
Данной новостью поделилось также Министерство национальной обороны Турции.
🇦🇿🤝🇹🇷 MKE’DEN KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN’A STRATEJİK ADIM: MKA
Makine ve Kimya Azerbaijan (MKA) ile köklerimizden aldığımız güç ve yenilikçi teknolojiye sahip üretim altyapımızı kardeş ülkeye taşıyarak; savunma sanayiinde ortak üretimi, teknoloji transferini ve bölgesel iş birliği… pic.twitter.com/A1k3ttsyGM — Makine ve Kimya Endüstrisi (@MKEgovtr) December 12, 2025