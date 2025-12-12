Визит Путина в Турцию состоится при возможности, заявляют в Кремле

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится при возможности, но лидеры двух стран «не страдают дефицитом общения».

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Конечно же, при возможности сразу такие визиты будут организованы. Ни Путин, ни [Реджеп Тайип] Эрдоган не страдают дефицитом общения. Они общаются постоянно, предметно, поэтому такой проблемы нет», - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что президенты РФ и Турции имеют взаимные приглашения приехать в Турцию и в Россию соответственно.

«Эрдоган имеет постоянно действующее приглашение в Россию, Путин имеет постоянно действующее приглашение [в Турцию]», - сказал представитель Кремля.

Источник: ТАСС