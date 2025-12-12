Песков: Путин и Эрдоган отметили, что в отношениях РФ и Турции нет проблем

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Ашхабаде отметили отсутствие существенных проблем в отношениях Москвы и Анкары.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отметили, что в целом отношения развиваются очень хорошо во всех областях, в целом есть какие-то вопросы, но существенных проблем нет между нами», - ответил представитель Кремля на вопрос о том, что обсуждалось на встрече Путина и Эрдогана.

Источник: ТАСС