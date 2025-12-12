В ВСУ заявили о поражении в Каспийском море двух российских сухогрузов

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о поражении в Каспийском море ролкера «Композитор Рахманинов» и сухогруза «Аскар-Сарыджа».

По данным ССО, операция проводилась совместно с движением «Черная Искра». «Представители повстанческого движения предоставили подробную информацию о маршруте и грузе пораженных судов», – заявили украинские военные.

В пресс-релизе говорится, что они «перевозили военную технику и вооружение», при этом неясно, находилось ли оружие или военная техника на их борту во время этой атаки или речь идет в целом о грузах, которые они перевозят. «Композитор Рахманинов» и «Аскар-Сарыджа», как отмечается, используются в военных целях и находятся под санкциями США за участие в перевозках военных грузов между Ираном и РФ.

Когда именно была совершена атака и какими были ее последствия, не уточняется. В России информацию Сил специальных операций пока не комментировали.

Днем ранее украинские СМИ и Telegram-канал Astra со ссылкой на источники сообщили, что центр спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины атаковал нефтедобывающую платформу «Лукойла» в Каспийском море. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, работа платформы была приостановлена.

Источник: Настоящее время