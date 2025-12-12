 Посол России вызван в МИД Германии из-за обвинений в кибератаке | 1news.az | Новости
В мире

Посол России вызван в МИД Германии из-за обвинений в кибератаке

First News Media17:16 - Сегодня
Посол России вызван в МИД Германии из-за обвинений в кибератаке

Российский посол в Германии Сергей Нечаев был вызван в Министерство иностранных дел ФРГ в связи с обвинениями Берлина в адрес Москвы по поводу кибератаки на Немецкую службу управления воздушным движением (DFS).

Об этом сообщил представитель МИД Германии, передает Berlin Zeitung.

В Берлине заявили, что Россия пыталась повлиять на итоги последних федеральных выборов и продолжает дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Германии. По мнению правительства ФРГ, цель таких действий – расколоть немецкое общество и подорвать доверие к государственным институтам.

Российские власти пока эти обвинения не комментировали.

19 ноября офис контроля за иностранными активами США обновил санкционный список, включив в него пять физических лиц и семь российских организаций в рамках мер, связанных с кибербезопасностью.

Источник: «Ведомости»

