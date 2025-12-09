Актриса, сыгравшая роль Мехсети: «Человек, с которым я целовалась в фильме, мой муж» - ВИДЕО

Не прошедший цензуру в Киноагентстве АР и исключенный из программы Бакинского международного кинофестиваля фильм режиссера Суад Гара «Məhsəti» продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в азербайджанских СМИ и социальных сетях.

Актриса Фаргана Абдулла, сыгравшая главную роль в фильме «Məhsəti», вслед за заявлением о том, что ее и команду фильма «забросали камнями, как в Средние века», сделала очередное заявление на резонансную тему, разместив видеообращение в Instagram Stories.

«Когда я разговаривала с Суад (имеется в виду режиссер Суад Гара) о фильме, я сначала спросила, где он будет показан. Я боялась определенных сцен. Кстати, человек, с которым я целовалась в фильме, мой муж. Не пугайтесь. Я сказала Суад, что стесняюсь, что это увидят его родители, не хотела, чтобы это показывали. Думала, фильм будет показан только за границей, на фестивалях. Суад сказала, что это фестивальный фильм. Спасибо за то, что в Азербайджане его все-таки увидели. Почему вы показываете это снова и снова, тиражируя?!» - отмечает Ф.Абдулла.

Актриса подчеркивает, что заметила, что человек сталкивается с тем, чего боится, отмечая, что в обществе оказалась не понятой: «Это, наверное, не первый и не последний раз. Меня ещё не раз выведут на всеобщее обозрение и будут осуждать. Мои нервы придут в порядок только через год, слишком тяжело каждый день быть в азербайджанских новостях».

Читайте по теме:

Современная «Məhsəti» оказалась под запретом: Фильм режиссёра Суад Гара не прошёл цензуру - ФОТО

Эротические сцены и искажение наследия: В Киноагентстве разъяснили, почему фильм «Məhsəti» не покажут на Бакинском кинофестивале

Азербайджанская интеллигенция и деятели культуры подают в суд на режиссера фильма «Məhsəti» Суад Гара

Актриса, сыгравшая Мехсети: Нас забросали камнями, как в Средние века - ВИДЕО

Резонансный пост исчез: Суад Гара удалила заявление о фильме «Məhsəti» - ФОТО

«Bu gecə sultanın kim olacaq?»: Распространены кадры из-за которых фильм «Məhsəti» не прошел цензуру - ВИДЕО