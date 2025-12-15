Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности

Украина готова отказаться от стремления вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, с самого начала Киев собирался присоединиться к Североатлантическому альянсу, но «некоторые партнеры» из США и Европы не поддержали это намерение.

«Таким образом, сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, гарантии, подобные статье 5 [устава НАТО], от США и европейских коллег, а также других стран — Канады, Японии — это возможность предотвратить новое российское вторжение. И это уже компромисс с нашей стороны», — сказал Зеленский перед переговорами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Берлине. При этом украинский президент подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

После переговоров с Зеленским, которые продолжались более пяти часов, Уиткофф сообщил о достижении «значительного прогресса» по мирному плану. Он отметил, что стороны встретятся 15 декабря, чтобы завершить работу над согласованием документа. При этом США и Украина обсуждали скорректированную Киевом версию плана, в которой из 28 пунктов осталось только 20. Зеленский перед переговорами отметил, что документ понравится не всем. «В той или иной версии плана содержится много компромиссов», — подчеркнул он.

В то же время, по данным The New York Times, Киев отказался выводить войска из неоккупированной части Донбасса и сдавать ее России, как того требует президент РФ Владимир Путин.

Украина с самого начала полномасштабной войны настаивала на членстве в НАТО и подала заявку на ускоренное вступление в альянс. Однако в начале декабря 2025 года генсек военного блока Марк Рютте заявил, что среди членов альянса до сих пор отсутствует единое мнение по этому вопросу. Несмотря на это, администрация США готова предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Североатлантического договора, говорили источники Axios. Предполагается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече в Берлине 15 декабря. В 5-ой статье устава НАТО речь идет о коллективной защите любого члена альянса, в случае если он подвергнется нападению. При этом нападение на любую страну военного блока рассматривается как агрессия против всего альянса.

Источник: The Moscow Times