Суд продлил арест фигуранту дела о гибели людей от удара током в Бинагади

Продлён срок ареста Агасифа Вердиева, арендатора, обвиняемого в смерти четырех сотрудников отеля, произошедшей в Бинагади в прошлом месяце.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в суде было рассмотрено представление о продлении срока меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении него.

Согласно решению Бинагадинского районного суда, избранная в отношении Агасифа Вердиева мера пресечения в виде ареста продлена на 2 месяца.

Следует отметить, что 21 ноября в Бинагадинском районе столицы, на шоссе Хырдалан–Бинагади, в связи с фактом смерти в результате удара электрическим током сотрудников "Lake Hotel" - Джавидана Мурадлы, 1997 г.р., Эмиля Гулиева, 2005 г.р., Эльтаджа Алиева, 2006 г.р., и Акбара Зейналова, 2007 г.р., во время проведения ими работ, прокуратурой Бинагадинского района было возбуждено уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В рамках уголовного дела с участием прокурора-криминалиста и соответствующего эксперта был проведён детальный осмотр места происшествия, собраны вещественные доказательства, выполнены многочисленные следственные действия, а также назначены экспертизы.

Собранные доказательства позволили установить обоснованные подозрения в том, что арендатор "Lake Hotel" Агасиф Вердиев нарушил правила техники безопасности и охраны труда во время запланированных и проводимых работ на территории охранной зоны электрической сети, что противоречит «Требованиям к размерам охранных зон электрических сетей и проведению хозяйственных работ на этих территориях», утверждённым постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 16 мая 2024 года, и другим нормативным актам.

Агасиф Вердиев был задержан районной прокуратурой 21 ноября в качестве подозреваемого по уголовному делу.

22 ноября А.Вердиев был привлечён в качестве обвиняемого по статье 162.3 Уголовного кодекса, и ему было предъявлено предусмотренное этой статьёй обвинение.

На основании ходатайства органа следствия и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда города Баку в отношении А.Вердиева была избрана мера пресечения в виде ареста.

