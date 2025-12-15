Религиозное мышление должны нести в народ социологи-религиоведы, а не муллы - Вафа Ягублу

Религия и мировоззрение не отрицают друг друга, заявила замдиректора Госагентства по дошкольному и общему образованию Вафа Ягублу в своем выступлении на панельной дискуссии «Воспитание молодого поколения в духе национально-духовных ценностей: педагогические подходы и современные модели обучения» в рамках конференции «Культура религиозного мышления: педагогические перспективы», организованной совместно Министерством науки и образования и Госкомитетом по работе с религиозными объединениями в Баку.

По ее словам, религия в свое время внесла вклад в развитие образования: «Зарождение наших школ произошло под влиянием зороастризма. Под этим влиянием в Азербайджане сформировалась культура образования, которая достигла нынешнего состояния. Религия и мировоззрение не отрицают друг друга. Преподавая факты в школах, мы одновременно обучаем ценностям, которые они несут. К религиозному мышлению следует подходить не как к суеверию, а как к социологической науке о религии. Религиозное мышление должны нести в народ социологи-религиоведы, а не муллы».

Источник: Trend