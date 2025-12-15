Хищения и взятки: раскрыты преступления экс-главы ИВ Балакенского района - ФОТО - ВИДЕО

В ходе комплексных оперативно-следственных мероприятий, проведённых Службой Государственной Безопасности (СГБ), возникли обоснованные подозрения в том, что глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Вахид оглу Рзаев используя свое служебное положение за время работы на этом посту, присвоил значительное количество чужого имущества, доверенного ему, и совершил многочисленные коррупционные преступления.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на СГБ.

Было установлено, что Ислам Рзаев находясь на посту главы Исполнительной власти Балакенского района, злоупотребляя должностными полномочиями, присваивал финансовые средства, выделенные из государственного бюджета безработным и малоимущим, на благоустройство и ремонтно-строительные работы на территории района, не организовывал расходование таких средств по назначению, а также получал взятки от чиновников и деловых людей.

Ислам Рзаев был задержан в связи с уголовным делом, возбужденным Главным следственным управлением СГБ по данному факту, и был привлечен к ответственности по статьям 179.3.2 (хищение в особо крупном размере) и 311.3.2 (повторное взяточничество) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, и решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются, отмечается в сообщении.