 Хищения и взятки: раскрыты преступления экс-главы ИВ Балакенского района - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Хищения и взятки: раскрыты преступления экс-главы ИВ Балакенского района - ФОТО - ВИДЕО

First News Media11:52 - Сегодня
Хищения и взятки: раскрыты преступления экс-главы ИВ Балакенского района - ФОТО - ВИДЕО

В ходе комплексных оперативно-следственных мероприятий, проведённых Службой Государственной Безопасности (СГБ), возникли обоснованные подозрения в том, что глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Вахид оглу Рзаев используя свое служебное положение за время работы на этом посту, присвоил значительное количество чужого имущества, доверенного ему, и совершил многочисленные коррупционные преступления.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на СГБ.

Было установлено, что Ислам Рзаев находясь на посту главы Исполнительной власти Балакенского района, злоупотребляя должностными полномочиями, присваивал финансовые средства, выделенные из государственного бюджета безработным и малоимущим, на благоустройство и ремонтно-строительные работы на территории района, не организовывал расходование таких средств по назначению, а также получал взятки от чиновников и деловых людей.

Ислам Рзаев был задержан в связи с уголовным делом, возбужденным Главным следственным управлением СГБ по данному факту, и был привлечен к ответственности по статьям 179.3.2 (хищение в особо крупном размере) и 311.3.2 (повторное взяточничество) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, и решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются, отмечается в сообщении.

Поделиться:
443

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Xроника

В Азербайджане создается инфосистема «Единое окно»

Политика

В Армении ждут новые партии зерновых по ж/д из Азербайджана и Грузии

Общество

Кому будет выплачиваться вдвое больше зарплаты?

Общество

Задержаны наркокурьеры, работавшие под видом пассажирских перевозок - ВИДЕО

Скончался бывший государственный советник Президента Азербайджана

В Бакинском порту грузовик оказался на грани падения в море - ВИДЕО

Кому будет выплачиваться вдвое больше зарплаты?

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Погибший при взрыве в вилле работал в ней мастером - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане будет приостановлено признание иностранных дипломов

TƏBİB сообщил о диагнозах восьми школьников, отравившихся жвачкой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

TƏBİB рассказал о состоянии 14-летней роженицы и её новорождённой дочери - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Задержаны наркокурьеры, работавшие под видом пассажирских перевозок - ВИДЕО

Сегодня, 13:45

Скончался бывший государственный советник Президента Азербайджана

Сегодня, 13:40

На Западе оценили стоимость восстановления Украины после конфликта

Сегодня, 13:35

В Азербайджане создается инфосистема «Единое окно»

Сегодня, 13:28

Сборы «Зверополиса 2» превысили 1 млрд долларов в рекордные сроки

Сегодня, 13:25

В Бакинском порту грузовик оказался на грани падения в море - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

В Армении ждут новые партии зерновых по ж/д из Азербайджана и Грузии

Сегодня, 13:13

«Ayrı düşdük»: Бриллиант Дадашева и AISEL выпустили трогательный дуэт - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

Кому будет выплачиваться вдвое больше зарплаты?

Сегодня, 13:05

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Сегодня, 13:00

Пашинян: Церковь превратили в политическую партию

Сегодня, 12:55

Началось с гриппа, закончилось лейкозом: История Али Ахадова, которому требуется дорогостоящее лечение - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Глава МИД Ирана собирается в Москву

Сегодня, 12:45

Объявлен состав азербайджанского профессионального жюри «Детского Евровидения 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ … - ФОТО

Сегодня, 12:35

Закрывается компания с задолженностью в 61 тыс. манатов

Сегодня, 12:32

Религиозное мышление должны нести в народ социологи-религиоведы, а не муллы - Вафа Ягублу

Сегодня, 12:05

Свадебные кортежи создают пробки и аварийные ситуации в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Глава МО Армении рассказал, какова обстановка на границе с Азербайджаном

Сегодня, 11:55

Хищения и взятки: раскрыты преступления экс-главы ИВ Балакенского района - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:52
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00