На Мальте молодежь сможет бесплатно ходить в спортзал

Возрастные рамки программы бесплатного шестимесячного абонемента в спортзал для молодежи были расширены.

Об этом заявил министр финансов Клайд Каруана, представляя проект государственного бюджета.

Изначально мера была введена в прошлом году и распространялась только на молодых людей, родившихся в 2005, 2006 и 2007 годах. Инициатива появилась после предложения фитнес-сообщества Bulletproof Culture, которое в рамках кампании за популяризацию спорта привлекло внимание общественности видеоматериалами с тренировками бывшего культуриста Роберта Абелы.

Согласно обновленным условиям, воспользоваться бесплатной подпиской смогут подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 21 года, то есть, граждане, родившиеся с 2004 по 2009 год включительно.

На рынке стоимость полугодового абонемента в спортзал обычно варьируется от 250 до 450 евро. При этом многие фитнес-клубы предлагают отдельные льготы и скидки для студентов.

Источник: TimesOfMalta

Джамиля Суджадинова