Армения обратилась к ЕС за помощью в предотвращении вмешательства извне

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза на сегодняшнем заседании обсудят Армению.

Об этом сказала журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

«В следующем году в Армении пройдут выборы. Сегодня мы обсудим, как сможем помочь Армении в этом вопросе. Армения обратилась к нам за помощью в предотвращении вмешательства извне», - отметила Каллас.

Ранее Кая Каллас заявляла, что в преддверии парламентских выборов в Армении в 2026 году Россия стала усиливать кампанию по дезинформации.

Источник: news.am