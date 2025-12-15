Армения обратилась к ЕС за помощью в предотвращении вмешательства извне
Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза на сегодняшнем заседании обсудят Армению.
Об этом сказала журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.
«В следующем году в Армении пройдут выборы. Сегодня мы обсудим, как сможем помочь Армении в этом вопросе. Армения обратилась к нам за помощью в предотвращении вмешательства извне», - отметила Каллас.
Ранее Кая Каллас заявляла, что в преддверии парламентских выборов в Армении в 2026 году Россия стала усиливать кампанию по дезинформации.
Источник: news.am
