Свадебные кортежи создают пробки и аварийные ситуации в Баку - ВИДЕО

Некоторые водители, участвующие в «свадебных кортежах», не только создают искусственные пробки на дорогах, но и становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.

Авария, зарегистрированная накануне вечером на пересечении проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли в Наримановском районе столицы, отражает реальное положение дел.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел к водителям, движущимся в «свадебных кортежах».

Отмечается, что некоторые водители в «свадебных кортежах» во время движения транспорта включают аварийную световую сигнализацию, занимают всю полосу движения, нарушают правила маневрирования и создают искусственные заторы на дорогах. В то же время такие лица, сопровождающие машину жениха и невесты, не соблюдают правила остановки и стоянки на дорогах вблизи дворцов торжеств, что в итоге приводит к замедлению движения.

ЦИУТ МВД доводит до сведения водителей, участвующих в «свадебных кортежах», что они должны ответственно относиться к правилам и двигаться в ряд по правой стороне дороги в пределах одной полосы.