Свадебное автохулиганство и наркотики в Гяндже привели к арестам и лишению прав - ВИДЕО

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Гянджи в ходе проведённого мероприятия задержали водителей двух автомобилей марки "Chevrolet" и одного автомобиля "Azsamand" - Э.Хатами, Э.Мамедова и З.Гасанова, которые совершали автохулиганство в свадебном кортеже.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в отношении водителей были составлены административные протоколы.

Решением суда все трое водителей были лишены права управления транспортным средством сроком на один год и приговорены к 15 суткам административного ареста.

Помимо этого, в ходе профилактических мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, были задержаны ещё 6 водителей, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В ходе медицинского освидетельствования было доказано, что водители употребляли наркотические средства.

В отношении них также составлены административные протоколы и направлены в суд для рассмотрения.