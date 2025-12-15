The Guardian: Асад обучается офтальмологии и русскому языку в Москве

Свергнутый президент Сирии Башар Асад после переезда с семьей в Москву снова получает медицинское образование.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник издания рассказал, что бывший глава государства сейчас посещает занятия по офтальмологии.

Асад «снова совершенствует свои знания» и параллельно изучает русский язык.

«Это его страсть, деньги ему явно не нужны. Еще до начала войны в Сирии он регулярно занимался офтальмологической практикой в Дамаске», — сказал друг семьи Асада, поддерживающий с ними связь.

Башар Асад — врач по образованию. Он окончил Дамасский университет в Сирии и прошел последипломное обучение офтальмологии в больнице в Лондоне.

Этот человек, а также другие источники в Сирии и России сказали изданию, что семья Асада ведет уединенную, спокойную и роскошную жизнь в Москве и ОАЭ.

Два собеседника The Guardian, знакомых с ситуацией, предположили, что семья, скорее всего, будет жить на Рублевке. Источник из ближайшего окружения семьи Асада, знакомый с последним с детства, ранее говорил Zeit, что Асады проживают в трех квартирах в Москва-Сити.

Тем не менее, семья Асада не имеет возможности контактировать с сирийской или российской элитой, утверждает The Guardian. «Он ведет очень спокойную жизнь. У него очень мало контактов с внешним миром, если вообще есть. Он общается только с парой человек, которые бывали в его дворце, например, с [бывшим министром по делам дворца президента Сирии] Мансуром Аззамом и [бывшим главным советником Асада по экономике] Яссаром Ибрагимом», — рассказал друг семейства.

The Guardian пишет, что Асад планировал дать интервью RT и «популярному американскому блогеру правого толка» (кому именно, газета не уточняет). Однако, как утверждает газета, он продолжает ждать разрешения от российских властей на появление в СМИ.

Что касается других членов семьи Асада, находящихся с ним в России, бывшая первая леди Сирии Асма Асад, больная лейкемией, добилась ремиссии после получения экспериментальной терапии, говорит источник, знакомый с деталями о ее состоянии.

Дети Асада «немного ошеломлены» и «привыкают к жизни без статуса первой семьи», — сказал друг семьи экс-президента. Издание также упомянуло фотографию с выпускного вечера, опубликованную в июне МГИМО, на которой дочь Асада Зейн аль-Асад стоит вместе с другими выпускниками. Девушка, как поясняет газета, недавно выпустилась из этого вуза.

В декабре 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад сложил полномочия и покинул страну. Временным президентом назначен Ахмед аш-Шараа.

Асад вместе с семьей получил убежище в России. Москва сохранила дипломатические контакты с новыми сирийскими властями. Российский МИД подтверждал, что бывший сирийский лидер находится в России и в безопасности. В Кремле отказались раскрывать подробности о его пребывании в стране.

