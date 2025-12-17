В Масаллы более 3000 абонентов останутся без газа

На ряде территорий Масаллинского района будет приостановлена подача газа.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Производственное объединение «Азеригаз».

Согласно сообщению, в связи с переносом подземного газопровода, проходящего перед нежилым объектом на проспекте Азербайджана в городе Масаллы, 18.12.2025 года с 10:00 и до завершения работ планируется временное прекращение газоснабжения в общей сложности около 3200 абонентов, включая села Дигях и Сейбатин, а также часть города.