Ахмед Исмаилов: Проблема дезинформации общая для тюркских государств

Проблема дезинформации в Азербайджане проявляется все острее по мере роста международного авторитета страны.

Об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов на Форуме тюркских государств по борьбе с дезинформацией.

По его словам, дезинформация является общей проблемой для всех тюркских государств. "Особенно в период международных мероприятий, проводимых в нашей стране, мы сталкиваемся с различными клеветническими кампаниями. Они создают замешательство и нестабильность, часто проявляясь в форме ложных историй, цель которых - нанести ущерб нашей репутации", - подчеркнул он.

Исмаилов отметил, что профессиональные СМИ несут двойную ответственность в противодействии этим негативным тенденциям. "Наша главная задача - создавать достоверную, беспристрастную, объективную и ответственную информационную среду в каждой стране. При этом вопросы противодействия дезинформации всегда находятся в центре внимания как в рамках совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы, так и на форумах и авторитетных мероприятиях, которые мы проводим вместе с другими тюркскими государствами", - заявил он.

Источник: Report