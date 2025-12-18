В Государственное агентство профессионального образования назначен директор

Ильгар Байрамлы, начальник отдела экономики образования Министерства науки и образования, назначен директором Государственного агентства профессионального образования.

Соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министерство науки и образования подтвердило информацию Oxu.Az.

Отметим, что Ильгар Байрамлы получил высшее образование на факультете международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета в 1992-1997 годах, окончив университет с отличием. В 1997-2001 годах он получил аспирантское образование по специальности "экономико-математические методы" в Институте кибернетики Национальной академии наук Азербайджана.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в качестве преподавателя в Азербайджанском высшем военном училище, затем работал старшим преподавателем.

В разные годы работал начальником финансового отдела в ООО Профессиональный футбольный клуб "Нефтчи", директором в ООО Alyans Tekstil, заместителем финансового директора и финансовым директором в ООО Capital Motors.

На следующем этапе в 2020-2022 годах он работал советником директора по финансовым вопросам в ЗАО Təmiz qaz, руководителем финансового департамента в ООО AzGranata, а также первым заместителем председателя правления. На этих должностях он параллельно осуществлял как финансовые, так и исполнительные управленческие функции, еще больше расширив свой опыт в области принятия стратегических решений и управления большими коллективами.

В 2022-2025 годах работал сначала заместителем начальника, а затем начальником отдела экономики образования в Министерстве науки и образования. В этот период он принимал непосредственное участие в формировании экономических основ государственной образовательной политики, совершенствовании финансовых механизмов в системе образования, эффективном распределении ресурсов и разработке стратегических документов.

С сентября по декабрь 2025 года исполнял обязанности председателя правления Фонда развития образования. На этой должности он руководил инициативами по применению инновационных и альтернативных финансовых инструментов для развития образования, продвижению проектного подхода и расширению механизмов государственно-частного партнерства.

