Глава Беларуси Александр Лукашенко назвал себя «уходящим» президентом, не желающим перекладывать свои проблемы на новые поколения.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

«Я уходящий президент, я часто об этом говорю, и я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководством мною страной, были переложены на новые поколения», — заявил Лукашенко. По словам президента, он хочет наладить хорошие отношения между Минском и Вашингтоном и призвал американского коллегу Дональда Трампа преодолеть разногласия, возникшие в 2020 году. Тогда США и другие страны Запада поддержали антиправительственные протесты в Беларуси.

Акции протеста в Беларуси начались в ночь на 10 августа 2020 года после объявления официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал Лукашенко, а не кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

«Каждое поколение свои проблемы должны сами решать. У нашего поколения, у Трампа, у Лукашенко, есть проблемы, мы их должны решить», — сказал белорусский президент.

Во время интервью Лукашенко в шутку попросил также не задавать «гадких вопросов» про Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Он назвал себя «убежденным сторонником» Трампа, «близким родственником» российского лидера и «очень хорошим другом» Си Цзиньпина.

Источник: Sputnik Беларусь