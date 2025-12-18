В Екатеринбурге состоялся суд над Шахином Шыхлински и его сыном

В Екатеринбурге состоялись предварительное слушание и судебное разбирательство по делу экс-главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински, его сына Мутвалы Шыхлински и братьев Сафаровых.

Как сообщают российские СМИ, предварительное слушание прошло в закрытом режиме.

Адвокаты ходатайствовали о рассмотрении дела Шыхлински и других с участием суда присяжных.

Следующее заседание состоится только в январе. Для суда присяжных необходимо будет сформировать коллегию.

Отметим, в июне этого года российские правоохранительные органы провели операцию против азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции было применено насилие, в результате чего два уроженца Азербайджана — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — скончались от полученных травм. Другие братья Сафаровы по решению суда были арестованы. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений в 2001, 2010 и 2011 годах.

Позднее в Екатеринбурге были задержаны руководитель азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински и его сын Мутвалы Шыхлински. В отношении Мутвалы Шыхлински возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Шахину Шыхлински предъявлены обвинения в покушении на заказное убийство и применении насилия в отношении представителя власти.

По этому уголовному делу 16 июля был задержан М. Шыхлински, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Шахин Шыхлински был объявлен в розыск. 2 августа он был задержан в Москве и этапирован в Екатеринбург. 24 августа суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. 24 сентября срок ареста был продлён до 30 декабря.