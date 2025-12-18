Папоян: Поставки азербайджанского бензина в Армению будут непрерывными

В ближайшие дни в Армению прибудут 20 вагонов с азербайджанским топливом.

Об этом заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am министр экономики Армении Геворк Папоян, тем самым подтвердив сведения азербайджанских СМИ о том, что первая партия азербайджанского бензина уже в пути в Армению.

«Наша задача заключалась в том, чтобы вывести бизнес на поле, на котором можно вести торговлю, а не воевать. Война приносит жертвы и потери, а торговля – процветание», - заверил Папоян.

На вопрос, есть ли четкая договоренность с Баку о непрерывных поставках азербайджанского топлива, министр дал положительный ответ. «Конечно, договоренность есть, но это зависит от будущих рыночных условий», - отметил он.

А в ответ на вопрос, по какой цене армянская частная компания купила топливо у Азербайджана, министр заявил, что это частная сфера, а они в это не вмешиваются. «Неправильно вмешиваться в ценовые вопросы. Здесь задача государства – создание среды. Что мы делаем, когда импортируем бензин из Египта или России? То же самое: создается необходимая правовая и договорная база, формируется политическая среда, достигаются политические соглашения, а все остальное делает бизнес», - сказал он.

Что касается того, по какой цене азербайджанский бензин будет продаваться на армянском рынке, Геворк Папоян ответил: «Сейчас сложно сказать, что в случае первой поставки цены нестандартные, похоже и следующая будет нестандартной. Когда сформируется более-менее стабильная, видимая конъюнктура, мы сможем все четко сказать. В частном секторе цена определяется исходя из конкуренции. Наша задача – обеспечить как можно большее число участников рынка и разнообразных источников. Это приведет к усилению конкуренции и, следовательно, к возможному снижению цен».

При этом министр экономики не уточнил, какая именно частная компания приобрела партию азербайджанского бензина. «Пожалуйста, отправьте запрос, если мы сможем ответить, то сделаем это», - подчеркнул он.

Правительство Грузии не стало взимать сумму за транзит первой партии азербайджанских нефтепродуктов, о чем было объявлено несколько дней назад. На вопрос, имеется ли договоренность с грузинской стороной об условиях дальнейшего транзита азербайджанского топлива в Армению, Папоян не дал никаких разъяснений.