В Азербайджане разрабатывают стандарты для детской одежды и игрушек

В разработке находится проект изменений в закон "О защите детей от вредной информации".

Об этом на брифинге на тему "Защита детей от вредной информации" заявил представитель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Сеймур Мамедли.

По его словам, специалисты изучили международный опыт и работают над его адаптацией в Азербайджане.

"Мы стремимся к тому, чтобы закон в будущем регулировал детские игрушки, одежду и другие предметы. Для этого нами подготовлены изменения в законодательство. Например, нередко на улицах можно увидеть одежду с элементами, пропагандирующими криминальную культуру. Для предотвращения подобных явлений необходимы законодательные изменения. В России накоплен положительный опыт в этой сфере. Также и другие европейские страны предпринимают важные шаги в данном направлении", - подчеркнул Сеймур Мамедли.

Представитель комитета также добавил, что в последнее время среди детей наблюдается растущая зависимость от интернета.

"Когда женщины заняты домашними делами, они часто разрешают детям пользоваться различными мобильными приложениями. Это имеет свои негативные последствия. Дети начинают избегать живого общения, что создает проблемы в их социализации", - отметил он.

Источник: Oxu.Az