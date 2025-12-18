На проспекте Хатаи улучшают организацию дорожного движения - ПОДРОБНОСТИ

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) начинает реализацию нового проекта на проспекте Хатаи с целью улучшения организации движения.

Проект направлен на повышение эффективности транспортных потоков, улучшение безопасности дорожного движения и стимулирование использования альтернативных видов транспорта, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

В рамках проекта была проведена переразметка полос движения с сохранением их количества, при этом оптимально использовались геометрические параметры дороги. Одновременно на участке от пересечения с улицей Мирали Гашкая до улицы Кероглу Рагимова будет организована зона микромобильности общей протяжённостью 1,9 км. Для безопасного и комфортного передвижения пользователей микромобильного транспорта между тротуаром и проезжей частью будут созданы парковочные места.

Отметим, что на участке от пересечения с улицей Н.Сулейманова до улицы Дямирчизаде будет организовано 316 парковочных мест.

Планируется организовать пешеходные переходы на одном уровне на проспекте с учетом интенсивности пешеходного движения - кроме того, будет оптимизировано расположение парковок для повышения удобства использования общественного транспорта.

В ходе реализации проекта будет обеспечена установка светоотражающих дорожных знаков в соответствии со стандартами и нанесение разметки.

«Проект способствует формированию сбалансированной транспортной системы в городской среде, обеспечивая безопасное и удобное движение, а также расширяя возможности граждан для ежедневных передвижений», - отмечают в AYNA.