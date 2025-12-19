Налоговый долг известной клиники в Баку превысил 26,5 млн манатов

Задолженность действующего в Баку медицинского центра Caspian International Hospital перед государством превысила 26,5 млн манатов.

Как сообщает 1news.az, налоговый долг данного частного медицинского учреждения продолжает расти с каждым днем. На текущий момент задолженность госпиталя перед Главным управлением локальных доходов города Баку Государственной налоговой службы достигла 26 583 862,06 маната.

Для справки отметим, что Caspian International Hospital прошел государственную регистрацию в 2010 году.

Уставный капитал компании составляет 10 манатов, а её законным представителем и генеральным директором является Аббасов Джабраил Неймат оглу.