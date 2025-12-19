 Налоговый долг известной клиники в Баку превысил 26,5 млн манатов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Налоговый долг известной клиники в Баку превысил 26,5 млн манатов

Фаига Мамедова12:48 - Сегодня
Налоговый долг известной клиники в Баку превысил 26,5 млн манатов

Задолженность действующего в Баку медицинского центра Caspian International Hospital перед государством превысила 26,5 млн манатов.

Как сообщает 1news.az, налоговый долг данного частного медицинского учреждения продолжает расти с каждым днем. На текущий момент задолженность госпиталя перед Главным управлением локальных доходов города Баку Государственной налоговой службы достигла 26 583 862,06 маната.

Для справки отметим, что Caspian International Hospital прошел государственную регистрацию в 2010 году.

Уставный капитал компании составляет 10 манатов, а её законным представителем и генеральным директором является Аббасов Джабраил Неймат оглу.

Поделиться:
219

Актуально

Мнение

«Синдром гибриса» и «госпереворот» в Азербайджане

Xроника

Си Цзиньпин - Ильхаму Алиеву: Придаю большое значение развитию отношений между ...

Xроника

Выделены средства на капремонт автомобильных дорог в Хокмели и Гобу

Общество

В Баку пресечена оптовая продажа мощной пиротехники - ВИДЕО

Общество

В Азербайджане будут штрафовать за открытые призывы в соцсетях к проституции

В Баку предотвратили незаконную надстройку в историческом здании - ФОТО

В Баку пресечена оптовая продажа мощной пиротехники - ВИДЕО

Налоговый долг известной клиники в Баку превысил 26,5 млн манатов

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Хотел разнять драку - лишился жизни: трагедия в бакинском кафе

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

«А как же 500 манатов?» Центральный банк разъяснил 1news.az вопрос выпуска памятных банкнот

Погибшими в ДТП в Гусаре оказались члены семьи Шаира Рамалданова

Последние новости

Путин заявил, что Украина «не готова» к переговорам

Сегодня, 13:30

В Азербайджане будут штрафовать за открытые призывы в соцсетях к проституции

Сегодня, 13:25

В Баку предотвратили незаконную надстройку в историческом здании - ФОТО

Сегодня, 13:20

Си Цзиньпин - Ильхаму Алиеву: Придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном

Сегодня, 13:17

Выделены средства на капремонт автомобильных дорог в Хокмели и Гобу

Сегодня, 13:08

В Баку пресечена оптовая продажа мощной пиротехники - ВИДЕО

Сегодня, 13:02

Налоговый долг известной клиники в Баку превысил 26,5 млн манатов

Сегодня, 12:48

Почти $2,5 млн из бюджета ЕС исчезли в Армении

Сегодня, 12:38

Милли Меджлис утвердил Акт об амнистии

Сегодня, 12:35

«Синдром гибриса» и «госпереворот» в Азербайджане

Сегодня, 12:33

Осужденной за мошенничество на полмиллиона манатов ужесточили наказание - ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Парламент Азербайджана выступил против ангажированного документа Европарламента - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:17

В Геранбое в результате ДТП водитель оказался зажат в автомобиле

Сегодня, 12:15

Дорожная полиция призывает водителей быть внимательными при обгоне

Сегодня, 12:10

AZTV готовит масштабный новогодний эфир: 46 исполнителей, ретро-хиты и современная эстрада - ВИДЕО

Сегодня, 12:07

Найдено тело одного из рыбаков, пропавших без вести в Каспии

Сегодня, 12:02

Зангезурский коридор: между геополитикой, маневрами Еревана и пределами компромисса

Сегодня, 12:00

Лихачество на BMW привело к административному аресту

Сегодня, 11:40

Fly Kish начала выполнение полетов по направлению Тегеран–Ереван-Тегеран

Сегодня, 11:33

Шуша в фокусе Euronews: музыка, поэзия и наследие веков - ВИДЕО

Сегодня, 11:28
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00