Осужденной за мошенничество на полмиллиона манатов ужесточили наказание - ВИДЕО

Рассмотрена апелляционная жалоба на приговор в отношении Мелек Зейналовой, признанной виновной в хищении путем мошенничества средств граждан в размере 575 440 манатов, а также протест прокуратуры.

Как передает 1news.az, по информации, полученной Qafqazinfo, суд отклонил жалобу М. Зейналовой, в то время как протест прокуратуры был удовлетворен.

Приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям, предусматривавший 8 лет лишения свободы, был отменен, и вынесено новое решение. Согласно новому приговору, М. Зейналова приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении не общего, а строгого режима.