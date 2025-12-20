Иран восстанавливает военную мощь после 12-дневной войны с Израилем.

Как сообщили иранские СМИ, об этом заявил бригадный генерал Армии Ирана Алиреза Шейх.

По его словам, устранение технологических пробелов, временно изменивших баланс сил, стало приоритетным вопросом для армии еще в ходе военных действий. Отмечается, что с тех пор достигнут значительный прогресс и создан надежный сдерживающий фактор, основанный на комплексном использовании всех систем, вооружения, техники и личного состава четырех видов войск.

Отметим, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 29 декабря во Флориде в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом может поднять вопрос повторного нанесения ударов по Ирану.

